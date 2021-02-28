اليوم السابع
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شاهد جمال وسحر ودفء مرسى مطروح.. جولة على الكورنيش والبحر.. فيديو وصور

الأحد، 28 فبراير 2021 01:36 م
شاهد جمال وسحر ودفء مرسى مطروح.. جولة على الكورنيش والبحر.. فيديو وصور أجواء صافية واستمتاع بشواطئ مطروح
مطروح - حسن مشالى

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رصدت عدسة "اليوم السابع"، في بث مباشر، جمال وسحر مرسى مطروح وجولة على الكورنيش والبحر، في ظل الطقس الدافء الذى تشهده مناطق الساحل الشمالي، بعد انتهاء موجة الطقس المتقلب والأمطار والبرودة، خلال الأسبوعين الماضيين. 

 وشهد كورنيش المدينة، توافد أعداد من المواطنين، من الشباب والأسر، للاستمتاع بالدفء وجمال الطبيعة وهدوء البحر، في ظل حالة من الهدوء واستقرار الأجواء.

وتتنافس شواطئ مطروح، خلال فترة الصيف، في جذب المصطافين لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، التي تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.

ويوجد في مدينة مرسى مطروح، الشواطئ المعروفة والشهيرة، مثل شواطئ الغرام وكليوباترا و روميل والليدو والاليزية ومطروح العام والنخيل والفيروز ومينا حشيش وعلم الروم والرميلة وغيرها.

كما أن هناك شواطئ تتميز عن غيرها بصفات فريدة، حيث أنها ما زالت بكر ولا يعرفها معظم المصطافين، لبعدها نسبياً عن المناطق السكنية والشواطئ الشهيرة، لذلك تمتاز بالهدوء ونقاء الرمال البيضاء، ونقاء المياه وشفافيتها العالية التي تعكس الرمال البيضاء في قاع البحر.

 اجواء رائعة ودافئة على كورنيش مطروح

اجواء رائعة ودافئة على كورنيش مطروح

اجواء صافية واستمتاع بشواطئ مطروح
اجواء صافية واستمتاع بشواطئ مطروح

استمتاع المواطنين بالدفء على شواطئ مطروح
استمتاع المواطنين بالدفء على شواطئ مطروح

تحويل لسان حماية شاطئ مطروح العام الى ممشى
تحويل لسان حماية شاطئ مطروح العام الى ممشى

جمال وروعة شواطئ وكورنيش مطروح
جمال وروعة شواطئ وكورنيش مطروح

خروج اهالي مطروح لالستمتاع بالدفء والبحر
خروج اهالي مطروح لالستمتاع بالدفء والبحر

لهدوء على كورنيش مطروح
لهدوء على كورنيش مطروح

مناظر خلابة من على كورنيش مطروح
مناظر خلابة من على كورنيش مطروح

 

 

 


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