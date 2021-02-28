رفع كفاءة النظافة بمحيط لجان الامتحانات والمساهمة فى أعمال التعقيم بالجيزة

شهدت الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة، حملات نظافة شاملة بمحيط لجان الامتحانات حيث قامت إدارات النظافة بتلك الوحدات وبالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بتوجيه فرق ومعدات النظافة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات والتى من المقرر استمرارها طوال فترة انعقاد الامتحانات.

وبشأن الجهود اليومية قام حى الهرم بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع إشغالات المحال والباعة الجائلين بشوارع (فيصل، كعابيش، الطوابق، الشهيد أحمد حمدى بالمنشية ) كما تم الانتهاء من أعمال تسليك انسداد بشبكة الصرف الصحى بشارع اللبينى ( فيصل ) وشفط المياه المتراكمة بالشارع، كما يجرى تنفيذ أعمال بناء وتجميل مدخل مدينة المنشية وكفر غطاطى وتنفيذ أعمال تطهير بشبكة الصرف الصحى بشوارع ( محمد نجيب، وشارع الترعة) وإصلاح ماسورة لمياه الشرب بشارع الترابيع، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة وتركيب كشافات أعمدة بشوارع ( خريستو، مساكن الضباط، طريق فلفله )، كما تستكمل أعمال تسوية شوارع (طريق فرع 4 من شارع كعبيش لامتداد نزلة العاصى، شارع الأربعين) تمهيداً لبدء أعمال الرصف.

كما انتهت أجهزة مركز ومدينة العياط من صيانة وتركيب كشافات الليد بطريق مصر أسيوط الزراعى بنطاق الوحدات المحلية لقرى ( كفر بركات، منشأة أبوالعباس ).

وفى السياق ذاته يجرى استكمال أعمال الصيانة والإحلال والتجديد لعدد 70 عمود إنارة بنطاق مركز ومدينة الحوامدية، كما نجحت حملة لرصد المخالفات من غلق وتشميع مصنع فيبر جلاس بنطاق قرية الشيخ عتمان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.

ويستكمل مركز ومدينة البدرشين أعمال التطهير الخاصة بالرشاح بطريق الطرفاية البطىء، كما تستكمل أعمال التطوير والرصف لطرق ( ميت رهينة السياحى، سقارة السياحى ).

وقامت إدارة الإعلانات بحى العجوزة بإزالة إعلان مخالف أمام وزارة الشباب والرياضة لاستغلاله المساحات الإعلانية بدون ترخيص.

وبنطاق حى العمرانية يجرى استكمال أعمال التوسعة الخاصة بشارع خاتم المرسلين كما تم صب أعمدة السور الخاص بجامع خاتم المرسلين ودفن كابلات الكهرباء ونقل كابينة كهرباء على السور ضمن أعمال تطوير وتوسعة الشارع.

ونجحت أجهزة حى بولاق الدكرور فى رفع عدد من السيارات المتهالكة من شوارع ( المشتل، حسن حمدى )، كما تقوم إدارات النظافة والإعلانات بتنظيم حملات مكبرة لتقليم الأشجار وإزالة المصلقات من شوارع الحى.

وفى إطار مجهودات الوقاية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض كورونا قام مركز ومدينة منشأة لقناطر بشن حملة مكبرة لفض سوق أم دينار، كما تم تنفيذ أعمال ردم بركة مياه بطريق بنى سلامة واستكمال أعمال تبطين ترع ( وردان الكبيرة، كفر حكيم )، ويجرى استكمال أعمال توصيل خط مياه الشرب القادم من أوسيم إلى خزان مياه المنصورية.