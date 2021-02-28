اليوم السابع
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الأحد، 28 فبراير 2021 10:01 م
خالد صلاح
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رئيس كينيا يتعهد بتعزيز الوحدة الإقليمية كرئيس لمجموعة شرق إفريقيا

الأحد، 28 فبراير 2021 08:59 م
رئيس كينيا يتعهد بتعزيز الوحدة الإقليمية كرئيس لمجموعة شرق إفريقيا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا
أ ش أ

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تعهد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بقيادة الوحدة الإقليمية والازدهار لمجموعة شرق إفريقيا (إياك) أثناء فترة توليه رئاسة المجموعة.
وصرح كينياتا، في كلمة ألقاها أمام القمة العادية الحادية والعشرين لرؤساء دول مجموعة دول شرق إفريقيا، بأنه سيركز على تعزيز الشراكات وتقوية الروابط داخل دول مجموعة شرق إفريقيا، بجانب التأكد من التنفيذ المستدام للمشاريع والبرامج في القطاعات الإنتاجية.
وقال الزعيم الكيني، الذي تولى رئاسة المجموعة من نظيره الرواندي بول كاغامي، في بيان عقب الاجتماع إنه لن يدخر جهدًا للارتقاء بالمنطقة إلى أعلى المستويات.
وأكد أوهورو ضرورة قيام الدول الشريكة بالتنسيق فيما بينها حول التزامها بشأن حرية تنقل الأشخاص والعمال والخدمات وفقًا ببروتوكول السوق المشتركة في المنطقة.
يشار إلى أن مجموعة شرق إفريقيا هي منظمة دولية تضم ستة دول من شرق إفريقيا وهي بوروندي وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وجنوب السودان.


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