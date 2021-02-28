اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة دمياط: انتظام الامتحانات بجميع الكليات .. صور

الأحد، 28 فبراير 2021 12:29 م
رئيس جامعة دمياط: انتظام الامتحانات بجميع الكليات .. صور رئيس الجامعة يتابع دخول الطلاب من بوابات التعقيم
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط ، أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة المختلفة ، وأكد رئيس الجامعة على انتظام عملية الامتحانات فى إطار الإجراءات الاحترازية المعتادة التى يتم اتباعها والتأكيد عليها.

كما أشاد رئيس جامعة دمياط بأبنائه الطلاب والطالبات على التزامهم باتباعهم الإجراءات الاحترازية التى سبق نشرها .

وأكد رئيس الجامعة على انتظام الامتحانات وعدم رصد أية شكاوى أو معوقات أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات.

يذكر أن امتحانات نصف العام الدراسى الأول انطلقت أمس السبت بجميع كليات الجامعة وسط إجراءات احترازية مشددة

 

الكشف على الطلاب بجامعة دمياط (1)
الكشف على الطلاب 

 

الكشف على الطلاب بجامعة دمياط (2)
الكشف على الطلاب بجامعة دمياط 

 

الكشف على الطلاب بجامعة دمياط (3)
رئيس الجامعة يتابع دخول الطلاب من بوابات التعقيم

 


دمياط

جامعة دمياط

رئيس جامعة دمياط

امتحانات الفصل الدراسى الاول

الاجراءات الاحترازية بجامعة دمياط

تباعد الطلاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة