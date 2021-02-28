رئيس جامعة دمياط: انتظام الامتحانات بجميع الكليات .. صور

دمياط - معتز الشربينى

تابع الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط ، أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة المختلفة ، وأكد رئيس الجامعة على انتظام عملية الامتحانات فى إطار الإجراءات الاحترازية المعتادة التى يتم اتباعها والتأكيد عليها.

كما أشاد رئيس جامعة دمياط بأبنائه الطلاب والطالبات على التزامهم باتباعهم الإجراءات الاحترازية التى سبق نشرها .

وأكد رئيس الجامعة على انتظام الامتحانات وعدم رصد أية شكاوى أو معوقات أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات.

يذكر أن امتحانات نصف العام الدراسى الأول انطلقت أمس السبت بجميع كليات الجامعة وسط إجراءات احترازية مشددة.



الكشف على الطلاب



الكشف على الطلاب بجامعة دمياط