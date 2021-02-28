اليوم السابع
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رئيس "الليبية للإعلام": التصارع السياسى بين المؤسسات دمر الدولة

الأحد، 28 فبراير 2021 08:57 م
رئيس "الليبية للإعلام": التصارع السياسى بين المؤسسات دمر الدولة ليبيا
أ ش أ

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قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو إن "أكثر ما دمر الدولة الليبية، وسيدمر ما تبقى منها هو التصارع والتنازع القانوني والسياسي والدموي بين مؤسساتها".
وأضاف بعيو - في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية - أن "أكثر ما دمر الدولة الليبية وسيدمر ما تبقى منها هو التصارع والتنازع القانوني والسياسي والدموي بين مؤسساتها الموصوفة جميعها بالعامة، والممولة جميعها من المال العام والزاعمة جميعها المسؤولية عن الدولة، ولا بد أن ينتهي لتبقى ليبيا وشعبها، وإلاّ فوجودهما ذاته مُهدد".


ليبيا

محمد عمر بعيو

المؤسسة الليبية للإعلام

الحكومة الليبية

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