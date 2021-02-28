رئيس "الليبية للإعلام": التصارع السياسى بين المؤسسات دمر الدولة

قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو إن "أكثر ما دمر الدولة الليبية، وسيدمر ما تبقى منها هو التصارع والتنازع القانوني والسياسي والدموي بين مؤسساتها".
وأضاف بعيو - في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية - أن "أكثر ما دمر الدولة الليبية وسيدمر ما تبقى منها هو التصارع والتنازع القانوني والسياسي والدموي بين مؤسساتها الموصوفة جميعها بالعامة، والممولة جميعها من المال العام والزاعمة جميعها المسؤولية عن الدولة، ولا بد أن ينتهي لتبقى ليبيا وشعبها، وإلاّ فوجودهما ذاته مُهدد".
رئيس "الليبية للإعلام": التصارع السياسى بين المؤسسات دمر الدولةالأحد، 28 فبراير 2021 08:57 م
ليبيا
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو إن "أكثر ما دمر الدولة الليبية، وسيدمر ما تبقى منها هو التصارع والتنازع القانوني والسياسي والدموي بين مؤسساتها".
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الأمم المتحدة: نحو 1.3 مليون شخص فى ليبيا بحاجة لمساعدات إنسانية خلال 2021الأحد، 28 فبراير 2021 04:48 م
ليبيا تتعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد كوروناالسبت، 27 فبراير 2021 11:00 م
إنقاذ 100 مهاجر من جنسيات أفريقية قبالة سواحل "زوارة- الزاوية" فى ليبياالسبت، 27 فبراير 2021 10:20 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة