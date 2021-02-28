رئيس البرلمان الليبى يطالب بضرورة التمثيل العادل للأقاليم فى تشكيل الحكومة

كتب : أحمد جمعة

طالب رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، بضرورة التمثيل العادل لأقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة في تشكيل الحكومة المرتقبة.

وناقش رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، خلال لقاء بمكتبه في مدينة القبة، مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، التطورات السياسية في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، في بيان له، إن السفير الألماني عبر عن بالغ تقديره للمستشار عقيلة صالح على جهوده التي أثمرت نتائج إيجابية، تمثلت في إنجاز خطوات مهمة في سبيل تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية".

وأكد رئيس مجلس النواب الليبى للسفير الألمانى، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها دون تأجيل، وضرورة أن تشكل الحكومة المرتقبة تأسيساً على مبدأ التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة، بحسب بيان "النواب الليبى".

وحمل رئيس البرلمان الليبى، السفير الألماني رسالة شكر للحكومة الألمانية على اهتمامها وجهودها لتحقيق الاستقرار فى ليبيا وتمسكها بمخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.

وكان الفرقاء الليبيون، قد اتفقوا على تشكيل حكومة مؤقتة في عملية توسطت فيها الأمم المتحدة.