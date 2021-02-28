رئيس البرلمان السورى: العلاقات البرلمانية مع روسيا تشهد تطورا لافتا

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أكد رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ أن العلاقات البرلمانية مع روسيا تشهد تطوراً لافتاً مع مرور الأيام.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس الشعب أمس، السيت، مع عضو مجلس الدوما الروسي مراد باريف رئيس اتحادات الألعاب الرياضية في روسيا والوفد المرافق.

ووصف رئيس مجلس الشعب العلاقات السورية الروسية التي رسختها القيادتان في البلدين بـ"المتجذرة والمتينة والمتميزة" على الدوام، معربا عن أمله بتحقيق تقدم أكبر في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات ومنها الرياضة، منوهاً بالتعاون البناء والمثمر الجاري حالياً بين المجلس الأولمبي في روسيا واللجنة الأولمبية في سوريا.

من جانبه، أكد باريف أهمية تطوير العلاقات الروسية السورية في جميع المجالات لا سيما البرلمانية، مبيناً أن الشعب الروسي يراقب باهتمام كبير النجاحات التي يحققها السوريون بمختلف القطاعات رغم الصعوبات التي تمر بها بلادهم والحرب التي تشن عليها.

وأعرب عضو مجلس الدوما الروسي عن استعداد بلاده لتقديم الدعم لسوريا ولا سيما للاتحاد الرياضي العام في قطاع التدريب وإعادة تأهيل المنشآت الرياضية.. لافتا إلى أنه "سيتم افتتاح مدرسة أولمبية في سورية تهتم بالمواهب الرياضية وإعداد الفرق الرياضية المشاركة في الأولمبيات والمباريات الرياضية بمختلف دول العالم".