"حواديت الشارع" مبادرة ينفذها متطوعون بشمال سيناء لتعليم الأطفال الفنون.. صور

وقال محمد سعيد التمساح رئيس مجلس أمناء المؤسسة المنفذة للمبادرة، إنها تهدف لتعليم الأطفال الفنون وإحياء الثقافة في المناطق والقري الأشد فقراً بالتزامن مع مبادرة "حياة كريمة" في قري مصر.

وأضاف أنه تم تنفيذ عدد 2 مسرح عرائس للأطفال خلال يومين في منطقة حي "عاطف السادات" بمدينة العريش كأول مراحل عمر المبادرة وتناول مسرح العرائس عرض عدد من الرسائل التي تجعل من الأطفال نبتة صالحة في المجتمع، وإن الفن والابتكار يمكنان الطفل من التواصل مع العالم من حوله ويكسبانه مجموعة من المهارات المتنوعة التي ستسهل عليه عملية التعبير عن نفسه أيضا، ويمده بمجموعة من المهارات التي سيستخدمها الطفل طوال حياته.

وأشار إلى أنه تضمنت الفعاليات عرض قضايا صحية للأطفال وهي "طرق الوقاية من فيروس كورونا – أساليب التغذية السليمة – أهمية ممارسة الرياضة "وتعزيز القيم الاخلاقية "بر الوالدين" ، وبعد إنتهاء تقديم العروض الفنية تم مناقشة الأطفال في المحتوي المعروض للتأكد من وصول الرسائل إلي الأطفال وفهما وتم توزيع بعض الهدايا العينية للأطفال .



حواديت الشارع مبادرة ينفذها عدد من المتطوعين



حواديت الشارع مبادرة ينفذها عدد من المتطوعين



حواديت الشارع مبادرة ينفذها عدد من المتطوعين