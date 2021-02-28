اليوم السابع
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"حواديت الشارع" مبادرة ينفذها متطوعون بشمال سيناء لتعليم الأطفال الفنون.. صور

الأحد، 28 فبراير 2021 02:00 ص
"حواديت الشارع" مبادرة ينفذها متطوعون بشمال سيناء لتعليم الأطفال الفنون.. صور حواديت الشارع مبادرة ينفذها عدد من المتطوعين
شمال سيناء - محمد حسين

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نفذ عدد من المتطوعين التابعين لإحدى مؤسسات المجتمع المدنى بشمال سيناء مبادرة "حواديت الشارع"، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى.

وقال محمد سعيد التمساح رئيس مجلس أمناء المؤسسة المنفذة للمبادرة، إنها تهدف لتعليم الأطفال الفنون وإحياء الثقافة في المناطق والقري الأشد فقراً بالتزامن مع مبادرة "حياة كريمة" في قري مصر.

وأضاف أنه تم تنفيذ عدد 2 مسرح عرائس للأطفال خلال يومين في منطقة حي "عاطف السادات" بمدينة العريش  كأول مراحل عمر المبادرة وتناول مسرح العرائس عرض عدد من الرسائل التي تجعل من الأطفال نبتة صالحة في المجتمع، وإن الفن والابتكار يمكنان الطفل من التواصل مع العالم من حوله ويكسبانه مجموعة من المهارات المتنوعة التي ستسهل عليه عملية التعبير عن نفسه أيضا، ويمده بمجموعة من المهارات التي سيستخدمها الطفل طوال حياته.

وأشار إلى أنه تضمنت الفعاليات عرض قضايا صحية للأطفال وهي "طرق الوقاية من فيروس كورونا – أساليب التغذية السليمة – أهمية ممارسة الرياضة "وتعزيز القيم الاخلاقية "بر الوالدين" ، وبعد إنتهاء تقديم العروض الفنية تم مناقشة الأطفال في المحتوي المعروض للتأكد من وصول الرسائل إلي الأطفال وفهما وتم توزيع بعض الهدايا العينية للأطفال .

حواديت الشارع مبادرة ينفذها عدد من المتطوعين (1)
حواديت الشارع مبادرة ينفذها عدد من المتطوعين 

 

حواديت الشارع مبادرة ينفذها عدد من المتطوعين (2)
حواديت الشارع مبادرة ينفذها عدد من المتطوعين 

 

حواديت الشارع مبادرة ينفذها عدد من المتطوعين (3)
حواديت الشارع مبادرة ينفذها عدد من المتطوعين 

 

حواديت الشارع مبادرة ينفذها عدد من المتطوعين (4)
حواديت الشارع مبادرة ينفذها عدد من المتطوعين 

 


شمال سيناء

حياه كريمة

اطفال سيناء

مبادرة خيرية

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