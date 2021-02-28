حزمة توصيات للبطاطس الصيفى وحملات بغيطان الخضر.. اقرأ التفاصيل

كتب ــ عز النوبى

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي ، حزمة ارشادية حول الممارسات الجيدة لزراعة البطاطس لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق وزيادة الصادرات خلال الفترة الجارية .

وينشر "اليوم السابع "، الممارسات الجيدة لزراعة البطاطس الصيفية ، تضاف الأسمدة الأزوتية لزراعات العروة الصيفية ، ورش النباتات رشتين وقائيتين ضد الندوة المبكرة بأحد المبيدات الموصي بها من الإدارة المركزية للمكافحة، رش النباتات ضد حشرة المن الناقلة للأمراض الفيروسية بالمبيدات الموصي بها من الإدارة المركزية للمكافحة - وزارة الزراعة .

وأكد الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة ، هناك لجان فنية على زراعات الخضر الصيفى المبكرة لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق خاصة أن الخضروات كسلع استهلاكية أساسية ، ومن الخضروات الصيفى .

وأضاف مدير إدارة الخضر، أن هناك لجانا مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضروات وتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات ، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان ، وعقدة الندوات الارشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة التقلبات الجوية، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى اواخر اغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى.