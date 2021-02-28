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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بشبرا الخيمة

الأحد، 28 فبراير 2021 06:51 م
حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بشبرا الخيمة حبس _ أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قرر عمرو عوض، مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار بمخدر الحشيش على نطاق واسع بدائرة القسم، كما أمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وتحريز المضبوطات وإرسالها المعمل الكيميائى لفحصها.

 

وكان اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من الرائد أحمد عسر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بتردد عاطل على دائرة القسم لترويج مخدر الحشيش على عملائه بدائرة القسم.

 

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبعد تقنين الإجراءات واستأذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم ويدعى "ع. ح"، 25 عامًا، ومقيم المنشية، دائرة القسم، وبحوزته 4 كجم من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

الاتجار بالمخدرات

شبرا الخيمة

هيروين

مباحث القليوبية

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