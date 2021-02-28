حبس سائق ميكروباص ضبط بحوزته مواد مخدرة فى الخليفة

كتب سليم على -كريم صبحى

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس سائق ميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بمنطقة الخليفة. وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (سائق - مقيم بالقليوبية) حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" ويعمل عليها كسائق، بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول). وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف للإتصال بعملائه وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.