اليوم السابع
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حبس المتهمين بسرقة أموال من سيارة مواطن عقب خروجه من البنك فى البساتين

الأحد، 28 فبراير 2021 02:30 م
حبس المتهمين بسرقة أموال من سيارة مواطن عقب خروجه من البنك فى البساتين سرقة محتويات سيارة بكسر زجاجها- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة البساتين، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، لسرقتهما مبلغا ماليا من أحد المواطنين بأسلوب "التتبع" من أمام أحد البنوك بمنطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك، وقيامه بركن السيارة ملكه بدائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفي للسيارة، وسرقة المبلغ المالى المشار إليه من داخلها.

 

ومن خلال التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة المشار إليها، وتبين أنها مُستأجرة إلى (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع من أمام البنك  وكسر الزجاج" ، كما تم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى من متحصلات الواقعة- جهاز ميكروويف - عدد 7 مراوح كهربائية – شاشة) بمسكنهما ، وإعترفا بشراء المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة ، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ،وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 
 

 


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