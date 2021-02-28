اليوم السابع
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توزيع أكثر من 75 مليون جرعة من لقاحات كورونا فى الولايات المتحدة حتى الآن

الأحد، 28 فبراير 2021 11:17 م
توزيع أكثر من 75 مليون جرعة من لقاحات كورونا فى الولايات المتحدة حتى الآن كورونا
كتب أحمد عرفة

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أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم إعطاء 75 مليونا و236003 جرعات من لقاحات كورونا فى الولايات المتحدة حتى صباح اليوم الأحد، موضحة أنه جرى توزيع 96 مليونا و402490 جرعة.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الحصيلة تشمل لقاحي "مودرنا" و"فايزر - بيونتيك" حتى السادسة من صباح الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويتم تلقي كل من اللقاحين في جرعتين وسجلت المراكز منح 72 مليونا و806180 جرعة لقاح من إجمالي 96 مليونا و402290 جرعة جرى توزيعها حتى السبت.

 

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه حتى يوم الأحد تلقى 49 مليونا و772180 شخصا جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحين، بينما تلقى 24 مليونا و779920 الجرعتين، موضحة أنه تم إعطاء ما يصل في المجمل إلى سبعة ملايين و112537 جرعة لقاح في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

 


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