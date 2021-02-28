تفاصيل ضبط عصابة "المعلم سيد وابنه عزام" بحوزتهم مخدرات وسلاح بالقليوبية

القليوبية ــ إبراهيم سالم

تمكنت مباحث قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، من ضبط عصابة "المعلم سيد وابنه عزام" لقيامهما ببيع المخدرات علنا بمحل إقامتهما بمدينة قليوب، حيث جرى القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية بقيام أب وابنه، بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة مادة الحشيش بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات، وعمل كمائن ثابتة ومتحركة، وعقب استصدار إذن النيابة العامة ونفاذا له، برئاسة الرائد مصطفي دياب، والنقيب أحمد العزازي، والنقيب جمعة فؤاد، والقوة المرافقة لهم، تم ضبطهما، وبحوزتهما كميات من الحشيش ونصف أسطوانة هيروين وبرشام وبندقية خرطوش ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، بدائرة قسم قليوب، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وأوضحت التحريات، أن الأول يدعى "سيد.أ"، 44 عاما، عامل، يقيم حارة سيدي منصور دائرة قسم قليوب، سبق اتهامه فى قضايا "مخدرات - شروع في قتل"، وابنه "عزام.س" 20 عاما، عامل، سبق اتهامه في قضايا "مخدرات – اغتصاب"، واعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابى لترويج المواد المخدرة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة والهواتف وسيلة الاتصال على عملائهم المتعاطين والسلاح الناري للدفاع عن النفس، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابه للتحقيق، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.