تعيين 1538 شابا واستخراج 1246 رخصة مزاولة حرفة وشهادة مستوى المهارة بالغربية

شهدت محافظة الغربية تعيين 1538 شاباً، فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 44 من ذوى القدرات الخاصة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 4022 شاباً، كما تم توفير 325 فرصة عمل .

كما تم استخراج 1246 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، وتخريج 25 متدرجا فى مجال التدرج المهني، وإلحاقهم بمنشآت القطاع الخاص .

وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 990 منشآت ( دورى - حملات)، وإعادة التفتيش على 597 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 209 محضراً، وتلقى 4 شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تم بحث شكوتين منها، وتبقى أثنين ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 9 شكاوى أخرى قدمت ورقياً.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 4 منحة مولود بمبلغ 8000 جنيه، ورعاية صحية لـ 7 عمال بمبلغ 1400 جنيه، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 1889 عاملاً من المسجلين بالوحدة بإجمالى 944 ألفاً و500 جنيه .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 411 منشأة وإعادة التفتيش على 568 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 152 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 331 منشأة لإزالة المخالفات، وبحث 75 شكوى فى نفس المجال، كما تم التفتيش على 547 منشأة أخرى فى مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) .