تعرف على الخدمات الجديدة بقصر البارون لتقديم تجربة ثقافية حضارية متكاملة

كتبت - نورا فخرى

في إطار الاهتمام بتطوير المتاحف والمواقع الأثرية والقصور التاريخية، تعمل الحكومة حاليا على إتاحة العديد من الخدمات بقصر البارون إمبان، الذي تم افتتاحه في 29 يونيو 2020، بعد انتهاء أعمال الترميم. وشيد القصر الذي يقع في حيّ هليوبوليس بمصر الجديدة سنة 1907 تحت إشراف البارون البلجيكي إدوارد إمبان.

ونلقي الضوء في السطور التالية علي مشروعات الخدمات الجارى تنفيذها داخل قصر البارون لتقديم تجربة ثقافية و حضارية متكاملة لزائريه :

1- المشروع يشمل استخدام بدروم القصر كمركز ثقافي إبداعي (Cultural Hub) لإقامة ورش عمل ومعارض فنية و استضافة صالونات ثقافية لرفع الوعي الأثري لدى المواطنين، و كان باكورة أعمال هذا المركز معرضًا للصور الفوتوغرافية أقيم الشهر الماضي لتسليط الضوء على روائع مقتنيات متحف الفن الإسلامي و التي لها صلات فنية و تاريخية و ثقافية بقصر البارون و فترة إنشائه و الطرز الفنية التي تزينه.

2- يتم العمل على تقديم خدمة مميزة للزائرين تعكس الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين، بالحديقة الخلفية للقصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتي تضم كافتيريا و مطعم راقي و بيت للهدايا ذات طراز بسيط مصممة بنظام الهياكل الخفيفة ( light structure) بنظام الفك و التركيب، و ذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية و باستخدام مواد طبيعية بما يتماشى مع القيمة الأثرية والتاريخية و الفنية للقصر و البانوراما، أسوة بالمتبع بالقصور الأثرية في العالم.