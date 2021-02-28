اليوم السابع
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تجديد حبس سائق وتاجر بتهمة حيازة هيروين داخل سيارتهما بمدينة نصر

الأحد، 28 فبراير 2021 02:55 م
تجديد حبس سائق وتاجر بتهمة حيازة هيروين داخل سيارتهما بمدينة نصر هيروين،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح  مدينة نصر، تجديد حبس سائق وتاجر 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بحيازة ربع كيلو هيروين داخل سيارة بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، من ضبط  سائق وتاجر مقيمان بنطاق محافظة الجيزة "لأحدهما معلومات جنائية"، حال استقلالهما سيارة (قيادة السائق وملك زوجته) بطريق الأوتوستراد، وبحوزتهما إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 250جرام ومبلغ مالى وميزان حساس و4 هواتف محمولة.

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

 


هيروين

عقوبة حيازة هيروين

مديرية امن القاهرة

اخبار الحوادث

تجارة الهيروين

الهيروين في مدينة نصر

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