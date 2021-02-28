بلجيكا تدين الهجمات الحوثية على السعودية

أدانت سفيرة بلجيكا لدى السعودية دومينيك مينور، اليوم الأحد، بشدة هجوم ميليشيا الحوثي بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار على المنشآت المدنية في المملكة، إضافة إلى هجوم الميليشيا على مأرب في ظل الدعوات الدولية للسلام.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، اليوم، عبر الاتصال المرئي، بالسفيرة دومينيك، حيث تم التأكيد على دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.
بلجيكا تدين الهجمات الحوثية على السعوديةالأحد، 28 فبراير 2021 10:14 م
السعودية - أرشيفية
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أدانت سفيرة بلجيكا لدى السعودية دومينيك مينور، اليوم الأحد، بشدة هجوم ميليشيا الحوثي بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار على المنشآت المدنية في المملكة، إضافة إلى هجوم الميليشيا على مأرب في ظل الدعوات الدولية للسلام.
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