حرص الرئيس الأمريكى جو بايدن، على مشاركة متابعيه بمجموعة صور من زيارته لولاية تكساس الأمريكية، من أجل زيارة مراكز عمليات الطوارئ وبنوك الطعام، لمساعدتهم ومساندتهم فى حربهم ضد الفيروس المتفشى كورونا "كوفيد 19"، كما وجه الرئيس الأمريكى رسائل العاملين فى مراكز العمليات وبنوك الطعام بالولاية لتحفيزهم على دورهم الهام فى خدمة ومساعدة الآخرين.
وظهر الرئيس الأمريكى فى الصور التى نشرها عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو يتوسط العاملين فى مراكز العمليات وبنوك الطعام، للاستماع لمشاكلهم، وكتب تغريده عبر حسابه الرسمى، "كانت كل محطة تكون فيها أمتنا فى أفضل حالاتها، ودائمًا ما يجتمع الناس لمساعدة إخوانهم، والفترة الأخيرة تذكرنا بأنه لا يوجد شيء لا يمكننا فعله طالما نحن جميعًا معًا".
وكان الرئيس الأمريكى، قد أعلن أن إدارة الغذاء والدواء أصدرت تفويضا لاستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" ضد فيروس "كورونا" فى حالات الطوارئ، وذلك بعد مراجعة علمية صارمة وموضوعية.
وقال بايدن - فى بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكترونى، اليوم الأحد، إن لقاح "جونسون آند جونسون"، الذى أنتجته شركة "يانسن"، أصبح اللقاح الثالث الفعال المضاد لفيروس "كورونا" والمصرح باستخدامه فى الولايات المتحدة؛ لمساعدتنا على هزيمة جائحة "كورونا"، مضيفا: "هذه أخبار سارة لجميع الأمريكيين، وتطور مشجع فى جهودنا لإنهاء الأزمة".
وتابع "نعلم أنه كلما ازداد عدد الأشخاص الذين يتلقون التطعيم، كلما تسارعت وتيرة التغلب على الفيروس والعودة إلى أصدقائنا وأحبائنا وإعادة اقتصادنا إلى مساره الصحيح".. موضحا "بفضل تألق علمائنا ومرونة شعبنا وحرص الأمريكيين فى كل مجتمع على حماية أنفسهم وأحبائهم من خلال التطعيم، نسير فى الاتجاه الصحيح، وأتطلع إلى إطلاع الشعب الأمريكى على تقدمنا الأسبوع المقبل".
واختتم بايدن قائلا: "أريد أن أكون واضحا، هذه المعركة لم تنته بعد.. وأحث جميع الأمريكيين على الاستمرار فى غسل الأيدى والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.. كما قلت مرارا، لا يزال من المحتمل أن تسوء الأمور مرة أخرى مع انتشار السلالات الجديدة؛ الأمر الذى قد ينعكس على التحسن الحالي.. ولن ترتكب إدارتى خطأ التعامل مع هذا التهديد باستخفاف".
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