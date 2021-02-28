وقال بايدن - فى بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكترونى، اليوم الأحد، إن لقاح "جونسون آند جونسون"، الذى أنتجته شركة "يانسن"، أصبح اللقاح الثالث الفعال المضاد لفيروس "كورونا" والمصرح باستخدامه فى الولايات المتحدة؛ لمساعدتنا على هزيمة جائحة "كورونا"، مضيفا: "هذه أخبار سارة لجميع الأمريكيين، وتطور مشجع فى جهودنا لإنهاء الأزمة".

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وتابع "نعلم أنه كلما ازداد عدد الأشخاص الذين يتلقون التطعيم، كلما تسارعت وتيرة التغلب على الفيروس والعودة إلى أصدقائنا وأحبائنا وإعادة اقتصادنا إلى مساره الصحيح".. موضحا "بفضل تألق علمائنا ومرونة شعبنا وحرص الأمريكيين فى كل مجتمع على حماية أنفسهم وأحبائهم من خلال التطعيم، نسير فى الاتجاه الصحيح، وأتطلع إلى إطلاع الشعب الأمريكى على تقدمنا الأسبوع المقبل".


واختتم بايدن قائلا: "أريد أن أكون واضحا، هذه المعركة لم تنته بعد.. وأحث جميع الأمريكيين على الاستمرار فى غسل الأيدى والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.. كما قلت مرارا، لا يزال من المحتمل أن تسوء الأمور مرة أخرى مع انتشار السلالات الجديدة؛ الأمر الذى قد ينعكس على التحسن الحالي.. ولن ترتكب إدارتى خطأ التعامل مع هذا التهديد باستخفاف".