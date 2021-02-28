كتب آسر أحمد

حرص الرئيس الأمريكى جو بايدن، على مشاركة متابعيه بمجموعة صور من زيارته لولاية تكساس الأمريكية، من أجل زيارة مراكز عمليات الطوارئ وبنوك الطعام، لمساعدتهم ومساندتهم فى حربهم ضد الفيروس المتفشى كورونا "كوفيد 19"، كما وجه الرئيس الأمريكى رسائل العاملين فى مراكز العمليات وبنوك الطعام بالولاية لتحفيزهم على دورهم الهام فى خدمة ومساعدة الآخرين.

وظهر الرئيس الأمريكى فى الصور التى نشرها عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو يتوسط العاملين فى مراكز العمليات وبنوك الطعام، للاستماع لمشاكلهم، وكتب تغريده عبر حسابه الرسمى، "كانت كل محطة تكون فيها أمتنا فى أفضل حالاتها، ودائمًا ما يجتمع الناس لمساعدة إخوانهم، والفترة الأخيرة تذكرنا بأنه لا يوجد شيء لا يمكننا فعله طالما نحن جميعًا معًا".

وكان الرئيس الأمريكى، قد أعلن أن إدارة الغذاء والدواء أصدرت تفويضا لاستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" ضد فيروس "كورونا" فى حالات الطوارئ، وذلك بعد مراجعة علمية صارمة وموضوعية.