اليوم السابع
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انتظام حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين

الأحد، 28 فبراير 2021 09:03 ص
انتظام حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين الحالة المرورية على كوبرى أكتوبر
كتب ــ محمد أبو ضيف

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شهد كوبرى أكتوبر صباح اليوم الأحد، انتظام حركة السيارات في الاتجاهين، حيث انتظمت الحركة أمام القادم من منطقة الدقي والمهندسين والعجوزة، وفي طريقه إلى منطقة وسط البلد، ومدينة نصر والعكس، وسط تواجد الخدمات المرورية على طول الطريق، للعمل على تنظيم السيارات، وتسيير الحركة المرورية.
 
وتنسق الإدارة العامة للمرور بصفة مستمرة على مدار اليوم مع هيئة الأرصاد الجوية، لمعرفة أحوال الطقس وأماكن ظهور الشبورة والرياح لاتخاذ اللازم خاصة فى الطرق السريعة، بما يحول دون وقوع حوادث مرورية أو يحد منها.
 
وجهزت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، بعد توقعات الارصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة.
 
وتنسق غرفة العمليات برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، مع كل إدارات المرور بالمحافظات لرصد اى معوقات مرورية فى إطار خطة كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، ومتابعة لحظية لحركة السيارات والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث.

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