اليونان تسجل 36 وفاة و1269 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت اليونان 36 حالة وفاة و1269 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان، اليوم الأحد، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 6504 وفيات و191100 إصابة.

يشار إلى أن اليونان فرضت حجرا صحيا فى البلاد منذ السابع من شهر نوفمبر 2020، على خلفية الوضع الوبائى الصعب فى البلاد، ويفرض حظر التجوال فى أثينا وسالونيك وهالكيديكى من الساعة السادسة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي.