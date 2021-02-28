اليوم السابع: الرئيس يوجه بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غداً الإثنين العديد من القضايا والتقارير، أبرزها توجيه الرئيس السيسي للحكومة بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الطلاب، فضلاً عن تقارير اقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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الرئيس يوجه بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب

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