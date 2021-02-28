الكویت تسجل 844 إصابة جدیدة بكورونا

الكویت أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، تسجیل 844 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد؛ لیرتفع إجمالى عدد الحالات المسجلة فى البلاد إلى 189 ألفا و890 حالة، فى حین تم تسجیل 6 حالات وفاة إضافية؛ لیصبح مجموع حالات الوفاة 1078 حالة.

وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الكویتیة - إن عددا من یتلقى الرعایة الطبیة فى أقسام العنایة المركزة بلغ 158 حالة لیصبح المجموع الكلى للحالات التى ثبتت إصابتھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 10615 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التى تم إجراؤھا فى الساعات ال24 الماضیة بلغ 5704 مسحات، لیبلغ مجموع الفحوصات مليونا و778 ألفا و76 فحصا، مشیرا إلى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضیة بلغ 8ر14 فى المئة.

كانت وزارة الصحة أعلنت - فى وقت سابق الیوم - شفاء 1064 حالة جديدة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 178197 حالة.