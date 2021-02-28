اليوم السابع
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القبض على عاطل طعن صديقه بسكين لخلافات مالية بينهما فى الخانكة

الأحد، 28 فبراير 2021 08:44 م
القبض على عاطل طعن صديقه بسكين لخلافات مالية بينهما فى الخانكة حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، شروع عاطل فى قتل صديقه بطعنه بسكين فى الصدر لخلافات مالية بينهما، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، والتحفظ على المتهم وأداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، إخطاراً من العقيد حمدى محمد مأمور قسم شرطة الخانكة، بتلقى إشارة من مستشفى الخانكة بإصابة "م ع"، 28 عاما، عاطل وسبق إتهامه فى 8 قضايا مخدرات وسرقة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات أن وراء إرتكاب تلك الواقعة صديقه "ه. خ"، عاطل وسبق إتهامه في 9 قضايا متنوعة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بطعنه بسكين بمنطقة الصدر، لخلافات مالية بينهما، نشبت على إثرها مشاجرة بينهما، وتم التحفظ علي أداة الجريمة وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

الخانكة

عاطل يطعن صديقه

خلافات مالية

سكين

مستشفى الخانكة المركزى

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