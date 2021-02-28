اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على المتهمين بسرقة المحلات والتوك توك في الحوامدية

الأحد، 28 فبراير 2021 12:23 م
القبض على المتهمين بسرقة المحلات والتوك توك في الحوامدية سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين، لاتهامهما بسرقة المحلات التجارية، ومركبات التوك توك بالحوامدية، واعترفوا بارتكاب 5 جرائم سرقة، وأرشدوا عن عميل لهما يشتري منهما المسروقات، تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية، إلى تورط عاطلين في سرقة عددا من المحلات التجاري، ومركبات التوك توك.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض عليهما، وبحوزتهما سلاح ناري خرطوش، وطلقتين، وسلاح أبيض، ومقص حديدي، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 5 محلات ومركبات توك توك، وبيع المسروقات لعاطل تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التقحيق.

 


سرقة محل

جريمة سرقة

سرقة توك توك

الحوامدية

السرقة فى الحوامدية

عصابة سرقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة