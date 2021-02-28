القبض على المتهمين بسرقة المحلات والتوك توك في الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين، لاتهامهما بسرقة المحلات التجارية، ومركبات التوك توك بالحوامدية، واعترفوا بارتكاب 5 جرائم سرقة، وأرشدوا عن عميل لهما يشتري منهما المسروقات، تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية، إلى تورط عاطلين في سرقة عددا من المحلات التجاري، ومركبات التوك توك.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض عليهما، وبحوزتهما سلاح ناري خرطوش، وطلقتين، وسلاح أبيض، ومقص حديدي، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 5 محلات ومركبات توك توك، وبيع المسروقات لعاطل تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التقحيق.