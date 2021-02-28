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العربية: الطيران الإسرائيلى أطلق صواريخ استهدفت أهداف إيرانية فى محيط دمشق

الأحد، 28 فبراير 2021 11:03 م
العربية: الطيران الإسرائيلى أطلق صواريخ استهدفت أهداف إيرانية فى محيط دمشق الجولان
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الطيران الإسرائيلى أطلق الصواريخ من فوق الجولان المحتل، مشيرة أن الغارات الإسرائيلية طالت أهدافا تابعة لإيران فى محيط دمشق.

وتحدث إعلام إسرائيلي عن استهداف مواقع جديدة في محيط دمشق لم تستهدف سابقا.

ونقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام سورية تأكيدها سماع دوي انفجار في محيط العاصمة دمشق فيما قالت قناة سكاى نيوز الإخبارية، إن هناك أنباء عن عدوان إسرائيلي.

وقبلها أعلن التلفزيون السورى، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلى فى محيط دمشق، وفقا لحبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

 

 


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