السكرتير العام للإسماعيلية يتفقد محطة معالجة صرف صحى مدينة أبوصوير.. صور

ويذكر أن المحطة على مساحة إجمالية قدرها نحو7 فدان وتصل جملة تكلفتها إلى 70 مليون جنيها للمرحلة الأولى والتى تصل قدرتها التصريفية إلى 12000 متر مكعب في اليوم كمرحلة أولى .

تستهدف المحطة خدمة مدينة أبوصوير وقرية السبع آبار وتوابعها وقريتى المنايف والسماكين والإسكان الأجتماعي ويصل إجمالى تكلفة مشروعات الصرف الصحى كاملة بمركز ومدينة أبوصوير والتي طال أنتظار نهوها لعدة سنوات الى نحو ما يزيد عن 150 مليون جنيها.

كما قام السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية بالمرور على توابع القرية وأستمع إلى طلبات و مقترحات المواطنين و كان أهمها رفع كفاءة كوبرى أبوعياد، وأصدر تعليماته لمدير إدارة الرى بإصلاح جانبي الكوبرى حفاظآ و حرصآ على حياة المواطنين، مشددًا على تنفيذ تعليمات محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن تضافر الجهود من جميع أجهزة الدولة والقيادات التنفيذية بمختلف مستوياتهم من أجل خدمة المواطنين.