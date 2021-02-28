الرئيس الفنلندى يبحث مع سفير مصر المشاورات السياسية المرتقبة بين الدولتيّن

كتب أحمد جمعة

استقبل رئيس جمهورية فنلندا، السفير هيثم صلاح، سفير مصر فى هلسنكى، حيث تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن فى إطار قيام وزارة التعليم والثقافة الفنلندية بتجديد الدعوة لوزراء التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، لزيارة فنلندا خلال العام الجارى.

كما ناقش اللقاء الإعداد للزيارة المقترحة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لهسنكى، وبالإضافة إلى الإعداد للمشاورات السياسية المرتقبة بين الدولتيّن في هلسنكى.