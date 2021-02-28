اليوم السابع
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الجيش اللبنانى يعلن عن خرق زورقين حربيين إسرائيليين المياه الإقليمية

الأحد، 28 فبراير 2021 10:28 م
الجيش اللبنانى يعلن عن خرق زورقين حربيين إسرائيليين المياه الإقليمية الجيش اللبنانى
كتب أحمد عرفة

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أعلن الجيش اللبناني عن خرق زورقين حربيين إسرائيليين المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة جنوب البلاد، لمسافة تصل إلى 425 مترا.

 

وقال الجيش اللبناني إنه بتاريخ 28 / 2 /2021 اعتبارا من الساعة 6:33 ولغاية الساعة 9:05 بحسب التوقيت المحلي للبلاد، تم تسجيل خرقين بحريين نفذهما زورقان تابعان للعدو الإسرائيلي في المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 425 مترا.

 

وأضاف الجيش اللبناني أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

 

 


الجيش اللبناني

لبنان

إسرائيل

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