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التلفزيون السورى: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلى فى محيط دمشق

الأحد، 28 فبراير 2021 10:30 م
التلفزيون السورى: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلى فى محيط دمشق سوريا
كتب أحمد عرفة

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أعلن التلفزيون السورى، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلى فى محيط دمشق، وفقا لحبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت وكالة الأنباء السورية، تحطم مروحية عسكرية روسية في ريف الحسكة ومقتل قائدها.

فى غضون ذلك، طالبت سوريا، مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته والتحرك الفورى لوقف الاعتداءات الأمريكية على الأراضى السورية ومنع تكرارها.

وذكرت وزارة الخارجية السورية - فى رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بعد قصف أمريكى لمواقع فى محافظة دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية المشتركة أول أمس -، "أن هذا العدوان السافر يعد حلقة جديدة فى سلسلة اعتداءات القوات الأمريكية المتكررة تحت ذرائع واهية أو مبررات مخجلة".

 

 


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