اليوم السابع
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الأحد، 28 فبراير 2021 12:53 م
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الانتهاء من إنشاءات مدرسة حسن كامل بالشلاتين بتكلفة 9 مليون جنيه.. صور

الأحد، 28 فبراير 2021 12:21 م
الانتهاء من إنشاءات مدرسة حسن كامل بالشلاتين بتكلفة 9 مليون جنيه.. صور مدرسة حسن كامل بالشلاتين
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة المهندس على الحرانى، مدير المنطقة، الانتهاء من الإنشاءات والتشطيبات النهائية بمدرسة حسن كامل للتعليم الأساسى بمدينة الشلاتين بتكلفة 9 ملايين جنيه. 

وقال المهندس على الحرانى، مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالبحر الأحمر، أنه تم تكليف لجنة من المنطقة ترأسها المهندس مصطفى كريم نائب مدير المنطقة لإستلام المدرسة استعدادا لدخولها العملية التعليمة

وأضاف مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالبحر الأحمر، أن المدرسة تتكون من دور أرضى وطابقين بإجمالى 11 فصل تعليم أساسى ، مشيراً أن التكلفة الإجمالية للمدرسة بلغت 9 مليون جنيهاً ، مؤكدا على أن المدرسة تمت عملية إنشائها وتشطيبها على أعلى مستوى ، وبالنظم الحديثة.

انشاءات مدرسة حسن كامل (1)
انشاءات مدرسة حسن كامل من الداخل

 

انشاءات مدرسة حسن كامل (2)
تطوير مدرسة حسن كامل

 

انشاءات مدرسة حسن كامل (3)
انشاءات مدرسة حسن كامل

 

انشاءات مدرسة حسن كامل (4)
 مدرسة حسن كامل بالشلاتين

 


الابنية التعليمة

مدرسة حسن كامل بالشلاتين

البحر الاحمر

الابنية التعليمية بالبحر الاحمر

تشطيبات مدرسة حسن كامل

رئيس هيئة الابنية التعليمية

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