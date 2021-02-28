اعرف تفاصيل الطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة المنوفية فى المشروعات القومية

كتبت أسماء أمين

شهدت محافظة المنوفية طفرة كبيرة في إنشاء المشروعات القومية في كافة القطاعات كالإسكان والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي. وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها، أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بخطة عام 20/2021 تبلغ 5,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 26% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,2% من الاستثمارات العامة الموزعة، لتنفيذ 506 من المشروعات التنموية بالمحافظة.

قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

بلغت تكلفة المشروعات فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحى 6 مليارات جنيه، بلغت حجم الاستثمارات فى قطاع مياه الشرب بقيمة 2.710 مليار جنيه لإنشاء 14 محطة إزالة حديد ومنجنيز، و3 محطات مياه عملاقة و15 محطة مياه، ومنها محطة تحلية الحامول على مساحة 7 أفدنة بتكلفة 910 ملايين جنيه لخدمة 380 ألف نسمة بمركز منوف ومدينة سرس الليان، بالإضافة لمحطة مياه لخدمة مركزى بركة السبع وقويسنا بتكلفة 475 مليون جنيه على مساحة 15 فدانا.

وفي قطاع الصرف الصحي بلغت الاستثمارات 3.381 مليارات جنيه لإنشاء 9 محطات معالجة و101 محطة رفع ومد وإحلال وتجديد الشبكات ومعالجة الصرف الصحي بمحطة دناصور على مساحة 5 أفدنة ونصف الفدان بتكلفة 159 مليون جنيه، ومحطة معالجة منشاة سلطان بتكلفة 80 مليون جنيه و محطة صرف صحي بمركز قويسنا بتكلفة 55 مليون جنيه.

قطاع الكهرباء

تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمنوفية وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط (خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات) بالإضافة لمشروعات منفذة للغير بإستثمارات تصل إلى حوالى 1.7 مليار جنيه.

مشروعات الطرق والكبارى

محور الخطاطبة“..يربط المنوفية بمحافظات الجمهورية، تم تنفيذه بتكلفة مالية إجمالية 1.2مليار جنيه، هو أول محور ينفذ على نهر النيل في أقل من عامين، ويبلغ طولة 5.5 كم، وعرضه 42 مترًا، وتصل قدرة حمولته التصميمية إلى 120 طنا، كما يبلغ ارتفاع الكوبري عن سطح الماء 12 مترا، ويتكون من 4 كباري علوية

قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات

شهدت محافظة المنوفية طفرة كبيرة في قطاع الإسكان، سواء إسكان للشباب أو الإسكان الاقتصادي، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ 7416 وحدة سكنية بجميع مراكز المنوفية، بتكلفة بلغت 1.186 مليار جنيها،

حيث تم إنشاء مجمع إسكان اجتماعي يتضمن 834 وحدة سكنية بتكلفة 137 مليون جنيه وفي شبين الكوم 180 وحدة بتكلفة 29 مليون جنيه، و108 وحدات بمدينة الشهداء بـكىفه 17 مليونا.

مدينة عالمية للغزل والنسيج بالسادات

شهدت مدينة السادات إنشاء مجمع الغزل والنسيج، على مساحة 3.1 مليون متر مربع ويضم 568 مصنعًا، بإجمالي رأس المال المدفوع في المصانع التي يشملها المشروع، 2 مليار دولار سيتم ضخها علي 7 سنوات، باستثمار أجنبي 87% ومحلي 13%، وستوفر المدينة الصناعية فرص عمل مباشرة تصل إلى 160 ألف عامل وفني، وإجمالي قيمة إنتاجها السنوي سيصل إلى 9 مليارات دولار، وستحتوي المدينة الجديدة على جميع الخدمات، ومدرسة للتدريب على أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الغزل والنسيج، وينفيذ المشروع على 5 مراحل، ومن المخطط انتهاء المرحلة الأولى من المشروع خلال هذا العام، وتضم 57 مصنعًا بإجمالي استثمار 230 مليون دولار، أيضًا من المقرر الانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة في عام 2024.