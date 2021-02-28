اعتقال 12 داعشيا فى عملية أمنية جنوب الموصل بالعراق

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قال مصدر في قيادة شرطة نينوي العراقية اليوم الأحد إنه تم اعتقال 12 عنصرا من تنظيم (داعش) الإرهابي جنوب الموصل.

وأضاف المصدر- في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن قوات مشتركة في قيادة عمليات نينوي انطلقت بعملية أمنية لتعقب عصابات داعش الإرهابية جنوب الموصل واعتقلت 12 داعشيا في قرى (العذبة، الحود، الجرن، والصفرة).