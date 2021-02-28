اليوم السابع
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الأحد، 28 فبراير 2021 08:25 م
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اعتقال 12 داعشيا فى عملية أمنية جنوب الموصل بالعراق

الأحد، 28 فبراير 2021 07:29 م
اعتقال 12 داعشيا فى عملية أمنية جنوب الموصل بالعراق الشرطة العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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قال مصدر في قيادة شرطة نينوي العراقية اليوم الأحد إنه تم اعتقال 12 عنصرا من تنظيم (داعش) الإرهابي جنوب الموصل.
وأضاف المصدر- في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن قوات مشتركة في قيادة عمليات نينوي انطلقت بعملية أمنية لتعقب عصابات داعش الإرهابية جنوب الموصل واعتقلت 12 داعشيا في قرى (العذبة، الحود، الجرن، والصفرة).


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