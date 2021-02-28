اعتقال 12 داعشيا فى عملية أمنية جنوب الموصل بالعراق

قال مصدر في قيادة شرطة نينوي العراقية اليوم الأحد إنه تم اعتقال 12 عنصرا من تنظيم (داعش) الإرهابي جنوب الموصل.
وأضاف المصدر- في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن قوات مشتركة في قيادة عمليات نينوي انطلقت بعملية أمنية لتعقب عصابات داعش الإرهابية جنوب الموصل واعتقلت 12 داعشيا في قرى (العذبة، الحود، الجرن، والصفرة).
اعتقال 12 داعشيا فى عملية أمنية جنوب الموصل بالعراقالأحد، 28 فبراير 2021 07:29 م
الشرطة العراقية - أرشيفية
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قال مصدر في قيادة شرطة نينوي العراقية اليوم الأحد إنه تم اعتقال 12 عنصرا من تنظيم (داعش) الإرهابي جنوب الموصل.
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