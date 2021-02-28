استمرار أعمال الحملة القومية للنهوض بالفول والعدس حتى الحصاد.. اقرأ التفاصيل

كتب عز النوبى

قال تقرير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن أعمال الحملة القومية للنهوض بمحصولى الفول البلدى والعدس حتى الحصاد، والممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مستمرة لزيادة الإنتاج.

وأضاف التقرير، الذى حصل "اليوم السابع " عليه، أن الفول البلدى والعدس من المحاصيل البقولية الغذائية الاستراتيجية الهامة لدى المصريين نظرا لاحتواء بذورهم على مصدر للبروتين الهام والرخيص لذا وجب الاهتمام بهم، وذلك من خلال حملة قومية تهدف لزيادة الإنتاج لتوعية المزارعين بأهمية زراعتهم ومدى اربحيتهم فى الوقت الحالى، كذلك كان من ضمن الأهداف هو إيجاد مساحات غير تقليدية تضاف لمساحات الفول المنفردة، وذلك من خلال توعية المزارعين بزراعته محملا على بنجر السكر والقصب الغرس الخريفى أو بين اشجار الفاكهة حديثة العمر.

ومن ضمن أهداف الحملة توعية المزارعين وتعريفهم بمجموعة الأصناف الرائعة والمتميزة التى يمتلكها قسم بحوث المحاصيل البقولية، التى تختلف فى مميزاتها من حيث التبكير ومحصولها العالى ومقاومتها للأمراض الورقية أو تحملها للهالوك وذلك بتعريف المزارعين بالسياسة الصنفية لقسم البقول.

وأشار التقرير، أن الحملة القومية منفذة فى عدة محافظات بالنسبة للفول البلدي (نوبارية – البحيرة – المنوفية – الغربية - الإسماعيلية - بورسعيد - شمال سيناء - دمياط القليوبية - الجيزة - الفيوم - قنا - الأقصر - أسوان -الوادى الجديد) وبالنسبة للعدس فى محافظات الشرقية واسيوط، بالنسبة لحقول الفول البلدى فى كل محافظة هناك حقول منفردة وحقول تحميل سواء محمله على بنجر السكر أو محاصيل خضر فى الوجه البحرى وعلى قصب غرس خريفى فى الوجه القبلي، إضافة إلى زراعة الفول بين أشجار الفاكهة حديثة العمر فى النوبارية والإسماعيلية.

وتهدف هذه الحملة والممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى توعية المزارعين بجميع التوصيات الفنية والتكنولوجية الخاصة بالفول البلدى والعدس وذلك من خلال الدورات التدريبية التنشيطية وايام الحقل والمدارس الحقلية التى تعقد باستمرار خلال الموسم.