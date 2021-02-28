اليوم السابع
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احتجاجات في الأرجنتين بسبب سوء توزيع لقاحات كورونا.. فيديو وصور

الأحد، 28 فبراير 2021 11:20 ص
احتجاجات في الأرجنتين بسبب سوء توزيع لقاحات كورونا.. فيديو وصور احتجاجات الارجنتين
فاطمة شوقى

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تظاهر الآلاف في الأرجنتين ضد حكومة البرتو فيرنانديز، احتجاجا على التمييز فى توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا، بعد أن هزت فضيحة "تلقيح كبار الشخصيات" أو "أصدقاء السلطة"، الحكومة الأسبوع الماضى.

وأشارت صحيفة  "الموندو" الإسبانية إلى أن وزير الصحة الأرجنتينى، جينيس جونزاليس جارثيا، استقال من منصبه بعد أن طلب منه الرئيس الأرجنتينى  البرتو فيرنانديز حصول بعض المقربين له على لقاحات ضد كورونا، وهم غير مستحقين بذلك.

مظاهرات ضد الحكومة فى الارجنتين
مظاهرات ضد الحكومة فى الأرجنتين

 

ورفع  المتظاهرون لافتات على أبواب كاسا روسادا، مقر الحكومة الأرجنتينية، والتى  بعضها مكتوب عليها "اعطنى لقاحى"، كما ظهرت امرأة تبلغ من العمر  96 عاما على متن  مقعد  الراكب فى  سيارة  وهى  تحمل  لافتة مكتوب عليها "لا  لكبار الشخصيات  لا للقاحات"، وكانت المظاهرات التى تم الدعوة اليها عبر   شبكات التزواصل الاجتماعى حضرها  العديد من القادة   المعار ضين  للحكومة  الأرجنتينية .

الارجنتين
الارجنتين

من جانبه، أدان الرئيس ألبرتو فرنانديز هذه الأعمال، وأكد أن "هذا العمل المؤسف لا يكشف سوى كيف يرى العديد من المعارضين الجمهورية.. دعونا لا نلتزم الصمت في وجه عمل على هذه الدرجة من الهمجية".

وقال أحد المتظاهرين  لصحيفة  "لا ناثيون" الأرجتنينية"إنهم  يعدونك بالمساواة  ويسرقون لقاحاتك"،  ودعا آ خرون  إلى  استقالة الرئيس الذى يستمر فى  منصبه حتى  10 ديسمبر  2023.

احتجاجات اللقاحات فى الارجنتين
احتجاجات اللقاحات فى الارجنتين

 

لا يوجد حتى الآن وضوح بشأن عدد اللقاحات التي تم إعطاؤها لأصدقاء السلطة في بلد لم يقم حتى الآن بتحصين سوى 1% من سكانه.

وسجلت الأرجنتين التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة أكثر من مليوني حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها 52 ألف وفاة، وتم تلقيح نحو مليون شخص حتى الآن، وفقا للحكومة، حيث تلقت الأرجنتين 1.22 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، ونحو 580 ألف جرعة من لقاح "كوفيشيلد" الصيني المضاد لهذا الفيروس، و904 آلاف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.

 


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