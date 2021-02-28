إعدام نص طن دجاج مصاب بالحمى فى حملة للطب البيطرى بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

نفذت مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص، مدير المديرية حملات مكثفة على المجازر ومحلات الأسماك والحيوانات والطيور لفحصها والتأكد من سلامتها، فى ضوء توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وتأكيده على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها لتلبية احتياجاتها.

وفى ضوء دورات الشتاء والتى يصعب بها تربية الطيور والحيوانات، أسفرت الحملة عن إعدام نصف طن دجاج بسبب حمى CRD والأحتقان وتحت الوزن وعيوب الذبح، كما تم إعدام 129 دجاجة وذلك لتغير لون اللحم إلى أحمر داكن مزرق (محمومة) وتم عمل محضر بذلك.

كما ورد بلاغ لمديرية الطب البيطرى بوجود حالة أشتباه إصابة أحد العجول بحويصلات الديدان الشريطيه بمجزر فايد، وعلى الفور تم تشكيل لجنه من مدير عام الصحة العامة والمجازر ومدير إدارة المجازر والتفتيش، وأثناء الكشف الطبى تم تأكيد إصابة العجل بحويصلات الديدان الشريطية، وطبقًا للقرار الوزارى 517 لسنه 1986 و دستور الكشف على اللحوم، تم إعدام العجل.

كما تم ضبط 910 كيلوجرام من المأكولات البحرية المتنوعة غير صالحة للإستهلاك الأدمي، وتم التحفظ على المضبوطات.

كما أعلنت مديرية الطب البيطرى أنه بلغ عدد المذبوحات التى قامت بها خلال أسبوع 573 رأس ماشية و311549دواجن، والحيوانات الملقحة صناعيًا 55 حيوان، والتحصينات السيادية10472 حيوان.