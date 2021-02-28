إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمطروح

مطروح - حسن مشالى

استقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الأحد، 9 مصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بالكيلو 25 أبو مرقيق بمطروح.

ونتج عن الحادث إصابة كل من: محمد صلاح محمد 25 سنة القاهرة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، عبدالرحمن مجدى أمين 24 سنة من القليوبية مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، فريدة عبدالرحمن فضل 6 شهور من المنيا اشتباه ما بعد الارتجاج، منى بشير محمد 25 سنة المنيا، جرح باليد اليسرى كدمات وسحجات متفرقة، عبدالرحمن فضل محمد 26 سنة المنيا كدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيب "صلاح عبدالجابر جاد 47 سنة القاهرة اشتباه كسر بالساق اليسرى كدمات وسحجات بالجسم، على عبد النبى أحمد 25 سنة القاهرة اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد عصام محمد 24 سنة القاهرة كدمات وسحجات و اشتباه ما بعد الارتجاج ، عوض عبداللاه عبدالعال، 45 سنة مطروح اشتباه كسر باليد اليسرى وكدمات وما بعد الارتجاج".

وجارى عمل الفحوصات واتخاذ الاجراءات اللازمة للمصابين.