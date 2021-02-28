اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمطروح

الأحد، 28 فبراير 2021 07:11 م
إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمطروح اسعاف - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الأحد، 9 مصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بالكيلو 25 أبو مرقيق بمطروح.

ونتج عن الحادث إصابة كل من: محمد صلاح محمد 25 سنة القاهرة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، عبدالرحمن مجدى أمين 24 سنة من القليوبية مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، فريدة عبدالرحمن فضل 6 شهور من المنيا اشتباه ما بعد الارتجاج، منى بشير محمد 25 سنة المنيا، جرح باليد اليسرى كدمات وسحجات متفرقة، عبدالرحمن فضل محمد 26 سنة المنيا كدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيب "صلاح عبدالجابر جاد 47 سنة القاهرة اشتباه كسر بالساق اليسرى كدمات وسحجات بالجسم، على عبد النبى أحمد 25 سنة القاهرة اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد عصام محمد 24 سنة القاهرة كدمات وسحجات و اشتباه ما بعد الارتجاج ، عوض عبداللاه عبدالعال، 45 سنة مطروح اشتباه كسر باليد اليسرى وكدمات وما بعد الارتجاج".

وجارى عمل الفحوصات واتخاذ الاجراءات اللازمة للمصابين.

 

 

 


انقلاب ميكروباص

مطروح

مستشفى مطروح

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إصابة 21 شخصا فى تصادم عدة سيارات بسبب الشبورة على طريق مطروح

الجمعة، 08 يناير 2021 10:07 ص

بالأسماء .. إصابة 7 أشخاص إثر تصادم سيارتين على طريق مطروح بالساحل الشمالى

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:29 م

إصابة 11 شخص إثر تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح بالضبعة

الإثنين، 20 يناير 2020 10:19 م

بالأسماء .. إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح

الخميس، 21 نوفمبر 2019 04:21 م

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 02:45 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة