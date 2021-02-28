اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة عامل بارتجاج في المخ بعد سقوطه من أعلى سقالة بالدقهلية

الأحد، 28 فبراير 2021 02:38 م
إصابة عامل بارتجاج في المخ بعد سقوطه من أعلى سقالة بالدقهلية سقالة بناء - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب عامل بارتجاج في المخ وكدمات، عقب سقوطه من أعلى سقالة بقرية منشأة عزت التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أثناء العمل ببرج تحت الإنشاء.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطه السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام، يفيد بوصول المدعو "عبد الوهاب سلامه إبراهيم" 33 سنة، عامل ومقيم قريه منشأة عزت بدائرة المركز، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج ادعاء سقوط من علو.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤاله أكد أنه حال مباشرة عمل واجهة أحد المنازل تحت الإنشاء بذات الناحيه اختل توازنه وسقط من أعلى ، ما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1956 لسنه 2021 ادارى مركز السنبلاوين ، وجار استكمال والعرض على النيابه العامه لمباشره التحقيقات .

 

 


الدقهلية

إصابة عامل بارتجاج بالمخ

سقوط عامل من اعلى سقاله

مدير امن الدقهلية

مستشفى السنبلاوين العام

مركز شرطة السنبلاوين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة