اليوم السابع
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620 ألف و133 طالب أولى ثانوى يحضرون اختبار العربى والأحياء إلكترونيًا

السبت، 27 فبراير 2021 04:15 م
620 ألف و133 طالب أولى ثانوى يحضرون اختبار العربى والأحياء إلكترونيًا امتحان أولى ثانوى
كتب محمود طه حسين

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حضر 620 ألف و133 طالب/طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالى 656 ألفًا و834 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتى "اللغة العربية" و"الأحياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتى تستمر حتى 8 مارس 2021.

وتمكن 552 ألفًا و936 طالب/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.

وبالنسبة للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان وتم إثبات ذلك فى محاضر رسمية داخل اللجنة، سيتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقًا.

كما أدى 26624 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالى 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 86.6%.

جدير بالذكر أن غدًا الأحد الموافق 28 فبراير 2021 يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادتى "اللغة العربية" و"الجبر والتفاضل وحساب المثلثات".

 


التربية والتعليم

امتحانات أولى ثانوى

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