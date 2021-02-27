23908 طلاب بالصف الأول الثانوى يؤدون امتحانات الفصل الدرسى الأول بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم أن 23908 طلاب بالصف الأول الثانوى، يؤدون أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مادتى اللغة العربية والأحياء، وسط تطبيق الإجراءات الاحتنرازية.

كما أشارت إلى أنها شكلت غرفة عمليات بديوان عام المديرية ضمت الدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام ، وأعضاء الإحصاء، والدعم الفنى والتعليم الثانوى، لمتابعة أعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية ولتلقى أى شكاوى من الطلاب والعمل على سرعة حلها ، وتمنت التفوق والنجاح لجميع الطلاب.

أكدت كشك، أنها شددت على ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية، فى الوقت الذى وفرت فيه المواد المطهرة ، واتبعت الإجراءات الاحترازية ، خاصة مسافات التباعد داخل اللجان ، وتجمع أولياء الأمور، خارج بوابات المدارس للإطمئنان على أبنائهم ، ويسمح لطلاب المرحلة الثانوية فى الامتحانات الإلكترونية استخدام خاصية تقسيم الشاشة للإطلاع على الكتب الـ pdf والمصادر المتاحة كون أن الامتحان بنظام الـ"open book"، كما يسمح لطلاب المرحلة الثانوية اصطحاب كتاب الوزارة الأصلى أو صورة منه ويمكن للطالب كتابة ملاحظاته به وليس ملاحظات آخرى ، بينما غير مسموح اصطحاب كتب خارجية أو ملازم.



متابعة اعمال الامتحانات



متابعة امتحانات الفصل الدراسي الاول