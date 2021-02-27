وزير خارجية بنجلادش: بلادنا ليست ملزمة بقبول لاجئي الروهينجا العالقين

رويترز

قال وزير خارجية بنجلادش أبو الكلام عبد المؤمن إن بلاده "ليست ملزمة" بإيواء 81 لاجئا من مسلمي الروهينجا انجرف قاربهم منذ نحو أسبوعين في بحر أندامان وتعكف الهند على تقديم يد العون لهم الآن.

كان مسؤولون هنود قد قالوا أمس الجمعة إن خفر السواحل الهندي عثر على ناجين بينما لقي ثمانية حتفهم على متن قارب صيد وإنهم يحاولون ترتيب نقلهم إلى بنجلادش. ورغم أن الهند زودت اللاجئين بالطعام والشراب، فإنها لا تعتزم نقلهم إلى أراضيها.

لكن عبد المؤمن قال لرويترز في ساعة متأخرة من مساء أمس إن بنجلادش تتوقع من الهند، وهي أقرب دولة، أو ميانمار، وطن الروهينجا، قبولهم.

وأضاف متحدثا من الولايات المتحدة "ليسوا من مواطني بنجلادش، هم في الواقع من مواطني ميانمار. تم العثور عليهم على بعد 1700 كيلومتر من مياه بنجلادش، وبالتالي ليس علينا أي التزام بأخذهم".

وقال عبر الهاتف "لقد كانوا على بعد 147 كيلومترا من الأراضي الهندية، وعلى بعد 324 كيلومترا من ميانمار"، مضيفا أنه يتعين على دول ومنظمات أخرى رعاية هؤلاء اللاجئين.