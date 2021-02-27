اليوم السابع
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السبت، 27 فبراير 2021 03:36 م
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نجاح الاختبارات الإلكترونية العملية لطلاب طب طنطا بنسبة 92%

السبت، 27 فبراير 2021 03:04 م
نجاح الاختبارات الإلكترونية العملية لطلاب طب طنطا بنسبة 92% الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا
الغربية - عادل ضرة

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تفقد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، لجان الامتحانات بكلية الطب ، يرافقة الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ، والدكتور وليد سامى ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة سحر هزاع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع .

وخلال الجوله أشاد رئيس الجامعة، بانضباط الطلاب داخل اللجان وتطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه والوقائية ، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين أولويه قصوى.

أكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، أن نسبة نجاح الامتحانات الإلكترونية للاختبارات العملية التى عقدت اليوم (أون لاين ) لطلاب الفرقة الأولى والثانية والثالثة بنظام النقاط المعتمدة ، بلغت 92% بإجمالى 3 آلاف و 255 طالب وطالبة ، لافتًا إلى أنه جارى تحديد موعد لاداء الاختبارات لعدد 275 طالب على مستوى الفرق الثلاث والذين لم يتمكنوا من اداء الامتحانات اليوم لأسباب تقنية تتعلق بتوقيت دخولهم على السيرفر الخاص بالامتحانات  .

‏وأوضح عميد كلية الطب، أنه تم اجراء الامتحانات لـ 65 طالب من طلاب برنامج بكالوريوس الطب والجراحة القائم على الجدارات بنظام الساعات المعتمده بالفصل الدراسى الاول ، و 12 طالب من طلاب الفصل الدراسى الخامس الامتحان الكترونى فى معمل الحاسب الألى بكلية الطب ، تحت إشراف الدكتور محمد جابر المنسق الاكاديمى للبرنامج وتنفيذ وحدة التعليم عن بعد تحت إشراف الدكتوره إيمان حسبى، ومنسق الفصل الدراسى الأول الدكتور محمد حسن .

وأضاف أنه تم عقد امتحانات الدور الثانى "اطفال" الفرقة الخامسة لعدد 72 طالب ( نظام قديم ) بقاعة الاختبارات الكبرى .

 

 


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