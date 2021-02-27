اليوم السابع
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السبت، 27 فبراير 2021 09:29 م
خالد صلاح
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نائب تركى يكشف تدهور حالة أردوغان الصحية وإعلام إسطنبول يتكتم.. فيديو

السبت، 27 فبراير 2021 07:54 م
نائب تركى يكشف تدهور حالة أردوغان الصحية وإعلام إسطنبول يتكتم.. فيديو أردوغان وحالته الصحية
القسم الخارجي

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مقطع فيديو قصير يكاد لا يتخطى الـ 60 ثانية، نشره النائب السابق فى البرلمان التركى فايزي اسبشاران، على موقع "تويتر"، كشف الغموض الكبير الذى يكتنف صحة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وحالة التكتم الشديد من جانب وسائل الإعلام التركية الرسمية، حيث يعانى من تدهور كبير فى صحته خلال الأيام الأخيرة دول أن يتم الإعلان عن أى تفاصيل حول صحته حتى كتابة تلك السطور.

الفيديو الذي نشره اسبشاران، شارك في نشره نواب أتراك آخرون، وعلق أحدهم على الفيديو قائلا : "ماذا حدث؟ قد تكون هناك مشكلة فى مشية أردوغان، لا ينبغي للمرء أن يُسيّس صحة أي شخص، لكن صحة رئيس الدولة تهم الجميع".

أردوغان وحالته الصحية فى تدهور
أردوغان وحالته الصحية فى تدهور

ويُظهر الفيديو، الذى نشرته صحيفة "أحوال" التركية المعارضة، على موقعها الإلكتروني، زوجة أردوغان أمينة أردوغان وهي تُوجّه زوجها الرئيس نحو صعود الدرج، بينما يُمسك أردوغان بكتف شخص آخر وهو يمشي، وذلك لدى حضوره أحد اجتماعات حزبه في إسطنبول قبل أيام، مما أثار غموضاً حول صحة رئيس الدولة من قبل سياسيين وناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أردوغان ستند على مساعديه وزوجته
أردوغان ستند على مساعديه وزوجته

 


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صحة أردوغان

تركيا

اخبار تركيا

أنقرة

زوجة أردوغان

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