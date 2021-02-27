مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بطريق الغردقة - سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين إثر انقلاب سيارة نقل بطريق الغردقة - سفاجا، تم نقل المصابين لإحدى المستشفيات الخاصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد بانقلاب سيارة نقل بطريق الغردقة - سفاجا، على الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لمكان الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة 4 آخرين وتم نقل المصابين لإحدى المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث والجثة بمستشفى الغردقة العام.

وتبين من أن السيارة التى تعرضت للانقلاب تحمل أرقام " 7491 ى ب ر " وكانت تقل عدد من العمال، وكذلك تبين ان المتوفى فى الحادث يدعى عمرو محمد أحمد، 21 سنة ، مقيم أسيوط، وإصابة كلا من محمد حمودة 32 سنة، ومحمد صفوت 17 سنة، ومحمود أحمد على 19 سنة ، ومصطفى عبدالنبى 21 عاما وجميعهم من محافظة أسيوط ويخضعون للعلاج والعناية الطبية.

كما تبين من التحقيقات الأولية، أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة فى يد السائق مما تسبب فى انقلابها.