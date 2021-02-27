مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بطريق الغردقة - سفاجا

لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين إثر انقلاب سيارة نقل بطريق الغردقة - سفاجا، تم نقل المصابين لإحدى المستشفيات الخاصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد بانقلاب سيارة نقل بطريق الغردقة - سفاجا، على الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لمكان الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة 4 آخرين وتم نقل المصابين لإحدى المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث والجثة بمستشفى الغردقة العام.
وتبين من أن السيارة التى تعرضت للانقلاب تحمل أرقام " 7491 ى ب ر " وكانت تقل عدد من العمال، وكذلك تبين ان المتوفى فى الحادث يدعى عمرو محمد أحمد، 21 سنة ، مقيم أسيوط، وإصابة كلا من محمد حمودة 32 سنة، ومحمد صفوت 17 سنة، ومحمود أحمد على 19 سنة ، ومصطفى عبدالنبى 21 عاما وجميعهم من محافظة أسيوط ويخضعون للعلاج والعناية الطبية.
كما تبين من التحقيقات الأولية، أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة فى يد السائق مما تسبب فى انقلابها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة