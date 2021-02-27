اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات الصف الأول الثانوى بالوايلى.. صور

السبت، 27 فبراير 2021 10:18 ص
محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات الصف الأول الثانوى بالوايلى.. صور محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الثانوى العام بالوايلى
كتب ــ سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء امتحانات الترم الاول بنظام التابلت للصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة سارة تقي الله الرسمية للغات بإدارة الوايلي التعليمية للاطمئنان على حسن سير الامتحانات دون أي عقبات، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الامتحان في مادتي اللغة العربية والأحياء، وتضم المدرسة 194 طالبا موزعين على 14 لجنة منها 7 لجان للصف الاول و7 للصف الثاني الثانوي .

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة ، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا يزيد عدد الطلاب باللجنة عن 12 طالبا لمراعاة المسافات البينية بينهم. 

وأشاد المحافظ بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على الصحة العامة. 

وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم. 

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بعقد غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتصدي الفوري لأي شكوى حرصا على مصلحة الطلاب.

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محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات أولى ثانوى
 
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محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات أولى ثانوى
 
 
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محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات أولى ثانوى
 
IMG-20210227-WA0004
محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات أولى ثانوى
 
IMG-20210227-WA0005
محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات أولى ثانوى
 
IMG-20210227-WA0007
محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات أولى ثانوى
 

 


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