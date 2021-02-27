قصة عاطل متهم باختطاف خطيبته واغتصابها لرفض والدها له بسبب إدمانه بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قرر المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، إرسال أوراق قضية عاطل يقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم، متهم بخطف، واغتصاب فتاة اقل من 18 سنة، إلى محكمة استئناف طنطا، تمهيدًا لصدور قرار بإحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لمعاقبته على التهمة الموجهة إليه.

وكان المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، تلقى مذكرة من نيابة سيدي سالم، تحمل رقم 2718، تفيد بإنهاء التحقيقات التي أجراها عمر كمال، وكيل النيابة، مع "م.إ.ع"، 26 سنة، عاطل، وتحتوي على اعترافات المتهم باغتصاب طفلة لا يتعدى عمرها 15 سنة، من خلال مواقعتها جنسيًا بعد خطفهًا، والاستماع لأقوال الشهود، والمجني عليها، ووالدها، وغيرها من دلائل تؤكد صحة الواقعة.

تعود التفاصيل عندما تقدم "ع.ا"، فلاح، ومقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم، ببلاغ إلى العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، متهمًا العاطل بخطف ابنته 15سنة، إلى منزله بعلم والدته، وتعدى عليها جنسيًا، محدثًا بها الإصابة بتهتك في غشاء البكارة، وإصابتها بضرر نفسي.

ووفق أقوال الأب في بلاغه أوضح أن إحدى السيدات تواصلت مع صديق له أخبرته بوجود ابنته عندها وفي حالة إعياء شديد، وكان المتهم العاطل أودعها عندها فترة مؤقتة، وبتوجهه إليها استلم ابنته وتوجه بها إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وتبين إصابتها وفق ما سبق ذكره.

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، لارتباطه بها عاطفيًا، وفي نفس الوقت لإجبار والدها على زواجها منه، بعد إنهاء خطوبته منها، لتعاطيه المخدرات.

وأكد المتهم في اعترافاته من خلال تحقيقات النيابة أنه خطف المجني عليها كرهًا عنها، واقتادها إلى منزله الكائن في نفس القرية، ومكثت لديه مدة 48 ساعة، اعتدى عليها جنسيًا مرتين، وعند شعوره بمحاولة أسرتها البحث عنها لديه، قرر نقلها إلى إحدى السيدات لتمكث معها فترة مؤقتة حتى لا يثير الشكوك نحوه، ولم يستمر الأمر طويلا حتى القي القبض عليه،تحرر المحضر رقم 7911 لسنة 2020 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وقُيدت رقم 2363 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة سيدي سالم.