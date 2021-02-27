فرنسا: الحجر الصحى بعطلة نهاية الأسبوع يدخل حيز التنفيذ بعدد من المناطق

باريس /أ ش أ/

دخل الحجر الصحى بعطلة نهاية الأسبوع فى فرنسا، اليوم السبت، حيز التنفيذ فى بعض الأقاليم فى خطوة من شأنها التصدى لتفشى فيروس كورونا فى البلاد وبخاصة السلالات المتحورة منه.

وذكرت قناة (فرانس 24) أن السلطات الفرنسة ستفرض الحجر المنزلى فى عطلة نهاية الأسبوع الجارى والأسبوع المقبل فى قسم من الكوت دازور على ساحل المتوسط ومنطقة دانكيرك على بحر الشمال.. ولا يزال حظر التَّجْوال فى جميع أنحاء البلاد ساريا كل مساء اعتبارا من الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي.

كما فرضت السلطات "المراقبة المشددة" على المنطقة الباريسية ومناطق رون (وسط شرق) وبوش دو رون (جنوب شرق) وقسم من أو دو فرانس (شمال) وغراند إيست التى تواجه مخاطر موجة جديدة من الإصابات.

كان رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس قد عقد الخميس مؤتمرا صحفيا لبحث الأوضاع الصحية فى البلاد، خاصة بعد تفشى السلالة البريطانية من فيروس كورونا فى مناطق عدة.

وقال كاستكس إن البلاد سجلت 30 ألف إصابة الأربعاء، وأضاف أن نصف أعداد المصابين بكوفيد-19 فى فرنسا، هم حاملون للسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا.

ورجح كاستكس أنه فى حال استمر الوضع الصحى فى التدهور، فإنه من الممكن أن يتم تشديد الإجراءات الاحترازية فى بعض المقاطعات الفرنسية، مثل تطبيق حجر صحى فى عطلة نهاية الأسبوع، ابتداء من 6 مارس المقبل.