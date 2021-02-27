فتح باب التسجيل للمواطنين غدًا بمستشفى المنصورة للتطعيم ضد فيروس كورونا

الدقهلية شريف الديب

قام الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، يرافقه وكيل المديرية للطب الوقائى، ووكيل المديرية للطب العلاجى، بتفقد المكان الجارى تجهيزه لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بلقاح فيروس كورونا، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

وأشار وكيل الوزارة أنه سيتم البدء في مرحلة تطعيم كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الأورام ونقص المناعة ومرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب والقساطر المخيه وسيتم فتح باب التسجيل من باكر الأحد 28/2، حيث يتيح الموقع للمواطنين من الفئات المستحقة تسجيل بياناتهم حتى يتم إعطاء الاولوية تلقائياً وذلك حسب السن والأمراض المزمنة كما سيتم اطلاع المواطن على كافة المعلومات الخاصة باللقاح.