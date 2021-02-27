غلق إدارى لـ5 منشآت برأس غارب لعدم وجود تراخيص وإعدام 208 كجم أغذية غير صالحة

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، أنه تم شن عدة حملات تفتيشية علي منافذ بيع وتداول الاغذية برأس غارب تنفيذًا تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث تم تكليف الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي، والدكتور احمد توغان مدير ادارة مراقبة الأغذية وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بجميع الإدارات الصحية،بشن حملات مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه تم المرور على عدد 59 منشأة من أماكن بيع وتداول الأغذية وتم اعدام 208 كيلو أغذية متنوعة و31 لتر عصائر لتغييرها في الخواص الطبيعية وتم تحرير 40 محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية وتم عمل غلق إدارى لـ5 منشآت برأس غارب والغردقة لعدم وجود ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم سحب 78 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها، مؤكدا علي أستمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة للحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.