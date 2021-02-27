اليوم السابع
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غلق إدارى لـ5 منشآت برأس غارب لعدم وجود تراخيص وإعدام 208 كجم أغذية غير صالحة

السبت، 27 فبراير 2021 11:16 ص
غلق إدارى لـ5 منشآت برأس غارب لعدم وجود تراخيص وإعدام 208 كجم أغذية غير صالحة حملات تفتيشية علي المواد الغذائية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن غلق اداراي لـ 5 منشآت بمدينة رأس غارب لعدم وجود تراخيص، وذلك خلال حملة تفتيشية علي منافذ بيع وتداول الاغذية بمدينة رأس غارب. 

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، أنه تم شن عدة حملات تفتيشية علي منافذ بيع وتداول الاغذية برأس غارب تنفيذًا تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث تم تكليف الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي، والدكتور احمد توغان مدير ادارة مراقبة الأغذية وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بجميع الإدارات الصحية،بشن حملات مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه تم المرور على عدد 59 منشأة من أماكن بيع وتداول الأغذية وتم اعدام 208 كيلو أغذية متنوعة و31 لتر عصائر لتغييرها  في الخواص الطبيعية وتم  تحرير 40 محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية  وتم عمل غلق إدارى لـ5 منشآت برأس غارب والغردقة  لعدم وجود ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
كما تم سحب 78 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها، مؤكدا علي أستمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة للحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.
 
 
 

 


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