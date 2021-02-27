اليوم السابع
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عودة حركة قطارات كفر الشيخ إلى طبيعتها بعد نقل الجرار المتعطل

السبت، 27 فبراير 2021 08:03 ص
عودة حركة قطارات كفر الشيخ إلى طبيعتها بعد نقل الجرار المتعطل قطار - ارشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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عادت حركة القطارات إلى طبيعتها في كفر الشيخ، بعد نجاح هيئة السكة الحديد في جر القطار القادم من الإسكندرية والذي تعطل بناحية محطة قطار قرية المرابعين، وذلك أثناء توجهه إلى محطة بيلا.

وأكد مصدر مسئول بالسكة الحديد في كفر الشيخ، أنه تم إخطار إدارة محطة قطار بيلا، بتعطل القطار وتم إرسال ونش إلى مكان تعطل القطار، وتم سحبه إلى محطة قطار بيلا دون أي خلل في تيسير حركة القطارات، وتبين أن سبب توقف القطار عطل فني في الجرار.

 

وكان تعطل قطار لأسباب فنية بناحية محطة قطار قرية المرابعين، وذلك أثناء توجهه إلى محطة بيلا في كفر الشيخ.


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